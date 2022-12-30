Lewandowski'yle de aynı sorunları yaşadım: Klopp'tan itiraf geldi

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Darwin Nunez'in son maçlarda kaçırdığı pozisyonların büyük bir sorun olmadığını ve geçmişte, Robert Lewandowski'yle de benzer sorunları yaşadığını söyledi.

Klopp, Uruguaylı golcünün Robert Lewandowski'yle benzedikleri noktalar olduğunu ifade ederken, "Açıkçası Lewandowski ile benzedikleri birçok nokta var. Lewandowksi'ye de sorsanız aynı şeyi söyler. Bazen şut antrenmanlarımız olurdu ve onunla iddiaya girerdik. 'Eğer 10'dan fazla gol atarsan sana 10 Euro' vereceğim diyordum. Her şey sakin kalmakla ilgili. Potansiyeli gördüğünüzde sakin olmalısınız. " dedi.

Robert Lewandowski'nin de kariyerinin başında benzer sorunlar yaşadığını aktaran Klopp, "Büyük bir potansiyeli olduğunun hepimiz farkındayız. Lewandowski ile de benzer sorunu yaşadım hatta sadece onunla da değil. Her şey sakin olmakla ilgili ve takım, ben ve o sakiniz." ifadelerini kullandı.