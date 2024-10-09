Klopp’un yeni görevi belli oldu. Büyük sürpriz resmen açıklandı

Liverpool’da 9 yıl çalışan ve İngiliz kulübünden ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğü bırakan Jürgen Klopp’un yeni görevi belli oldu. Klopp, Red Bull’un Küresel Futbol Başkanı oldu.

Red Bull futbol grubundan yapılan açıklamada Jürgen Klopp'un "Küresel Futbol Baişkanı" görevine getirildiği duyuruldu. Klopp'un sözleşmesinde Almanya Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi halinde görevinden ayrılabileceğine dair özel bir madde bulunuyor.

KLOPP: "BU BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Klopp imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve bu oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi. Red Bull'a küresel düzeyde katılarak, elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum. Bunu Red Bull'un sahip olduğu seçkin bilgi ve deneyimi kullanarak, diğer sporlardan ve diğer sektörlerden öğrenerek yapabileceğimiz pek çok yol var. Birlikte neyin mümkün olduğunu keşfedebiliriz. Rolümü öncelikle Red Bull kulüplerinin antrenörleri ve yönetimi için bir akıl hocası olarak görüyorum ama nihayetinde benzersiz, yenilikçi ve ileriye dönük bir organizasyonun parçasıyım. Dediğim gibi, bu beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.