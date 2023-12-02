Kluivert: Eleştirilerden korkmuyorum

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 3-2 mağlup oldukları Samsunspor maçı sonrası konuştu.

KAYNAK: İHA
Kluivert: Eleştirilerden korkmuyorum

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında evinde Samsunspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Bizler için çok üzücü bir sonuç oldu. Bu sezon ilk kez sahamızda mağlup olduk. Herkes kendi performansını ortaya koyamadı ve maçın başından sonuna kadar top kayıpları yaşayan bir takım olduk. Maçı bu nedenle de kazanamadık. Futbolda hem kazanır hem de kaybedersiniz. Bizlerin bu konuda daha fazla çalışması gerekiyor bu hataları bir daha tekrarlamamak için. Galatasaray maçımızda bu hataları tekrarlamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Puan olarak bizden uzaklaşma ihtimalleri var bunu istemiyoruz” diye konuştu.

''KAYBETTİĞİNİZDE DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR''

Taraftarların kendisi hakkında yaptığı eleştirilerden korkmadığını anlatan Kluivert, “Eleştirilerden asla korkmam. Eleştirilere açık bir insanım. Eleştiriniz var ise onları da cevaplarım. Sorumlu olarak ben varım. Eleştirilerden kaçmıyoruz. Kaybettiğinizde detaylar öne çıkıyor. Kazandığımızda kimse yediğimiz gollerden bahsetmiyor. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Adana Demirspor evinde yok oldu! Samsunspor Adana Demir'e ilk mağlubiyetini aldırdı. Mirza Şeker yazdı
Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor
Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı. İsmail Kartal Fred için kararını verdi
Kluivert'tan özeleştiri: Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor
Kluivert'tan özeleştiri: Aynayı karşımıza alıp kritik yapmamız gerekiyor
Süper Lig'in en iyi golcüsü kim? Kluivert'tan sürpriz cevap
Süper Lig'in en iyi golcüsü kim? Kluivert'tan sürpriz cevap
Kluivert: Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda lanet var
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Pendikspor'dan Galatasaray maçı için kara gece benzetmesi Spor
Pendikspor'dan Galatasaray maçı için kara gece benzetmesi
Efsane MİT'çinin entübe edildiği iddia edildi. Adı 'Mehmetlerin Savaşında' öne çıkmıştı Gündem
Efsane MİT'çinin entübe edildiği iddia edildi. Adı 'Mehmetlerin Savaşında' öne çıkmıştı
Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası'nı kurdu Gündem
Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası'nı kurdu
Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı. Değişik şeyler deniyoruz Spor
Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı. Değişik şeyler deniyoruz
İYİ Parti’den MEB’e okul yemeği tepkisi. 'Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz' Gündem
İYİ Parti’den MEB’e okul yemeği tepkisi. 'Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz'
Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi Spor
Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi
Bir buçuk yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Yürüyen merdivende facia Gündem
Bir buçuk yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Yürüyen merdivende facia