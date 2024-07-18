Kobe Bryant'ın babası 69 yaşında öldü

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant''ın "Jellybean" lakaplı babası, üniversite kariyerini Philadelphia'daki LaSalle'de geçirdikten sonra, 1975'te Golden State Warriors tarafından birinci turda draft edildi.

Sonrasında Philadelphia 76ers'a gönderdi ve burada NBA kariyerini San Diego Clippers ve Houston Rockets ile bitirip maç başına ortalama 8,7 sayı ve dört ribaund alarak dört sezon geçirdi.

Daha sonra İtalya ve Fransa'da basketbol liglerinde oynadı.

Faal basketboldan emekli olduktan sonra Tayland ve Japonya'da takımlarında koçluk yapan Joe Bryant, 2005-2007 ve 2011 yıllarında ABD Kadın Basketbol Ligi olan WNBA'de Los Angeles Sparks takımında iki farklı dönemde yardımcı antrenörlük ve daha sonrasında baş antrenörlük görevlerinde bulundu.

Joe Bryant'ın efsane basketbolcu olan oğlu Bamba lakaplı Kobe ve torunu Gianna'nın 26 Ocak 2020'de bir helikopter kazasında yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Joe Bryant bu olaydan yaklaşık dört yıl sonra hayatını kaybetti.