KOBİ’lere destek programı

Türkiye'nin üye olduğu Eureka ağı kapsamında, KOBİ'lere Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı'na doğrudan tam başvuru yapma hakkı veren "Hızlı Geçiş Çağrısı" yarın açılacak.

TÜBİTAK'ın bilgilerine göre, Avrupa Yenilik Konseyi bünyesinde yer alan EIC Hızlandırıcı Programı'yla şirketler, yenilik geliştirmeleri ve bunları ölçeklendirmeleri için destekleniyor.

Programa, normal süreçte doğrudan Avrupa Komisyonu'na yönlendirilen ve "kısa başvuru" ile başlayan değerlendirme süreci sonrasında "tam başvuru" ve mülakat olmak üzere üç adımda dahil olunuyor.

Hızlı geçiş fırsatı için ise bazı şartlar tanımlandı.

Bu veriler kapsamında, son 2 senede Eurostars 3 Programı projelerini tamamlamış veya son 6 ayında olan KOBİ ölçeğindeki şirketlere açık olacak. Kabul edilen başvurular, EIC Hızlandırıcı Programı'na "kısa başvuru" yapmadan doğrudan ikinci adım olan "tam başvuru" hakkına sahip olacak.

Türkiye'nin de üye olduğu Eureka ağı çerçevesindeki programa doğrudan tam başvuru yapma hakkı veren "Hızlı Geçiş Çağrısı" yarın açılacak.

Çağrı, 6 Eylül saat 15.00'te kapanacak ve seçilenlere çevrimiçi mülakat gerçekleştirilecek.

Çağrı sonuçları ise 9 Ekim'de açıklanacak.

PROGRAM DESTEKLERİ

EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında hibe ve sermaye yatırımından oluşan karma finansman sağlanıyor.

Teknoloji hazırlık seviyesi 5-8 olan şirketler, 24 ay sürecek projeler için maksimum 2,5 milyon avro (uygun proje maliyetlerinin yüzde 70'ine kadar) hibe alabiliyor.

Teknoloji hazırlık seviyesi 9 olan şirketler de pazar erişimi için 500 bin-15 milyon avro doğrudan öz sermaye veya öz sermaye benzeri yatırım alabilme imkanına sahip olacak.