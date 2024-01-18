Koç Holding CEO’su Çakıroğlu Davos Zirvesi’nde konuştu

Dijital dönüşüm çalışmaları hakkında açıklama yapan Çakıroğlu, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerinin olduğunu söyleyerek, dijital ve yeşil dönüşümün bu hedefe giden yolda önemli bir ivme kazandırdığını vurguladı.

Çakıroğlu iklim değişikliği kaynaklı olarak yaşanan su kıtlığının en büyük problemlerden biri olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Entek, bilgi teknolojileri şirketleriyle KoçDigital ile aynı miktarda su ile daha fazla enerji üretmeye yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ayrıca Çakıroğlu, projenin doğru uygulanmasıyla beraber, Menzelet Hidroelektrik Santrali'leri için tahminlerin doğruluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını, enerji üretiminin yüzde 2,5 artmasıyla yaklaşık 7 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerjinin ekonomiye kazandırılacağını hesapladıklarını dile getirdi.