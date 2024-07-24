Koç Holding kaybetti. Fenerbahçe ve Galatasaray birleşti

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı.

İHALEYİ KAZANAN VAHİT KARAARSLAN OLDU

Koç Holding’in de katıldığı ihalede 27 turun sonunda kazanan 505 milyon dolar ile Vahit Karaarslan oldu.

Daha önceden Koç Holding’in işlettiği yat limanının Karaarslan’ın yönetimine geçmesiyle flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİRLEŞTİ

Karaarslan’ın önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray’dan tesisleri boşaltmasını isteyebileceği iddia edildi.

Ezeli rakiplerin böyle bir durum karşısında yapılacak hukuk savaşında güçlerini birleştireceği belirtildi.