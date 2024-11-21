Koç Holding kök hücre şirketi satın aldı. Stembio'nun yüzde 65'i Koç'a geçti

Koç Holding, sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek biyoteknoloji şirketi StemBio'nun sermayesinin yüzde 65'ini temsil eden payları satın aldığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, kordon kanı ve doku bankacılığı alanında faaliyet gösteren StemBio, sahip olduğu GMP laboratuvarında ürettiği kök hücrelerin bugün ve gelecekteki hastalık tedavilerinde kullanılmasına imkan sağlıyor.

Ayrıca, insan kaynaklı doku örneklerini de depolayıp işleyerek, rejeneratif tıp ve nakil işlemleri için önemli bir hizmet sunuyor. Gebze'de bulunan 2 bin 500 metrekarelik laboratuvarı ve gelişmiş altyapısıyla StemBio, TÜBİTAK ile projeler yürüterek özellikle kansere yönelik yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, insanların ortalama yaşam süresinin uzaması ve küresel ölçekte sağlık harcamalarının büyümesinin sağlık alanında teknolojik gelişmelerin hızlanmasını da beraberinde getirdiğini belirtti.

Koç Holding olarak yaşanan gelişmeler doğrultusunda sağlık alanındaki tecrübelerini yeni yatırımlarına aktarmayı önemsediklerine dikkati çeken Çakıroğlu, sağlık hizmetleri ve son dönemde tıbbi cihazlar alanında yaptıkları yatırımların yanı sıra biyoteknoloji ve AR-GE alanındaki farklı fırsatları da takip ettiklerini aktardı.

Çakıroğlu, "Kök hücre tedavilerine yönelik çalışmalar yürüten StemBio'ya yaptığımız bu yatırımın gelecekte daha da gelişeceğine inandığımız sağlık teknolojileri alanında konumumuzu güçlendireceğine ve ülkemizin bu alandaki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu yatırımla keşfedilmesini umduğumuz yeni tedavi yöntemlerinin Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları bünyesinde yer alan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesinde de uygulanmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

StemBio Kurucusu İbrahim Özsu da StemBio olarak Türkiye'de ileri teknoloji ve GMP altyapısına sahip hücre ve doku bankası olarak hizmet verdiklerini ve bu alanda öncü bir üretim üssü olma vizyonlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Özsu, Koç Holding ile gerçekleştirdikleri stratejik işbirliğinin, StemBio'nun biyoteknoloji alanında geleceğe yön verecek, yenilikçi ürünler geliştirme misyonuna büyük bir güç kattığını vurgulayarak, "Bu işbirliğiyle birlikte TÜBİTAK Marmara Teknokent yerleşkesindeki ileri teknoloji laboratuvarlarımızda, rejeneratif tıp ve yeni nesil biyoteknoloji ürünleri alanında fark yaratmaya devam etmekteyiz. Türkiye'nin biyoteknoloji alanında güçlü bir oyuncusu olma hedefiyle, StemBio olarak yeni nesil yenilikçi ürünler üretmeye ve ülkemize katma değer sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.