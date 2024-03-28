Koç Holding Türkiye'deki ünlü hastaneyi satın aldı. Ödeyeceği para dudak uçuklattı

Kaynak: HalkTV
Koç Holding Türkiye'deki ünlü hastaneyi satın aldı. Ödeyeceği para dudak uçuklattı
Koç Holding, Antalya’daki Anatolia Hastanesi’nin yüzde 80’lik hissesini 66 milyon 581 bin TL karşılığında satın aldığını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen şirketler topluluğu olan Koç Holding, yatırımlarına devam ediyor. Koç Holding, Antalya’daki Anatolia Hastanesi’ni satın aldı. Bu alım, şirketin son hamlelerinden biri olarak kaydedildi.

Antalya’da Anatolia Hospital markası altında hizmet veren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş’nin (KMC) yüzde 80’lik hissesinin devir işlemleri tamamlandı.

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, hisse alım bedeli 82 milyon 776 bin 249 avro olarak belirlendi ve bu bedelin yüzde 95’i peşin olarak ödendi.

Kalan tutar, KMC’nin 31 Aralık 2023 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal tablolarına göre net borç ve işletme sermayesi düzeltmesi ile hesaplanarak ödenecek.

KRİTİK TARİH 31 MART 2026

Ayrıca, KMC’nin yönetimi ve pay sahiplerinin haklarını düzenleyen bir Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandı.
Koç Holding ve KMC’de yüzde 20 hisseye sahip olan Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel ile yapılan sözleşmeye göre, taraflar 31 Mart 2026’ya kadar hisselerini satmama taahhüdünde bulundular.

Aynı zamanda, Koç Holding için bir alım opsiyonu ve Azınlık Hissedarlar için bir satma opsiyonu 31 Mart-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde belirlendi.

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