Koç Holding'ten Bangladeş'te dev yatırım

Kaynak: Dünya
Koç Holding'ten Bangladeş'te dev yatırım
Koç Holding, 2019’da adım attığı Bangladeş’e yeni tesisini üretime hazırlıyor. 78 milyon dolarlık sermayeye sahip tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacak.

Kerim Ülker’in haberine göre, Koç Holding’in beyaz eşya devi Arçelik, dünyanın hemen hemen her coğrafyasında üretim yapıyor. Romanya’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan Mısır’a kadar farklı ülkelerde beyaz eşya üretiminde faaliyet gösteren Arçelik’in hızla büyüdüğü pazar ise Güneydoğu Asya.

Hintli Tata ile ortaklık yapan, Pakistanlı Dawlance’ı satın alan, Tayland’da ise üretim tesisini hayata geçiren Arçelik, bölgenin en kalabalık ülkelerinden Bangladeş’te Aygaz ile beraber Koç Grubu’nu üretimde temsil ediyor. 2019’da Bangladeş’teki Singer şirketinin ana hissedarı olan alan Arçelik, şimdilerde yeni fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor.
Önümüzdeki ay ilk üretime başlayacak olan tesiste uluslararası standartlarda üretim yapmaya hazırlanan yeni tesisin, 78 milyon dolara, yani güncel kurla 2.5 milyar TL’lik yatırım bütçesi bulunuyor.

KOÇ’TAN SONRA ANADOLU GRUBU GİRDİ


2019 Arçelik, Asya-Pasifik'teki varlığını büyütmeye devam ederek, Bangladeş'in önde gelen beyaz eşya perakendecisi ve üreticilerinden Singer Bangladeş'in çoğunluk hissedarı Retail Holdings Bhold BV'yi 75 milyon dolara satın aldığını açıklamıştı.

Koç Holding’in bir diğer şirketi Aygaz da Bangladeşli United En terprises & Co. Ltd ile kurduğu ortak girişim United Aygaz ile 100 milyon dolarlık tesisin temelini atmıştı.
Singer'in yeni girişimi, son teknolojiye sahip bir üretim tesisi, türünün tek örneği olan konsept mağaza ve şirketin yeni vizyonunu temsil eden bir işyeri gibi bir dizi dönüşümü içeriyor. Fairoz, “Bu yıl nisan ayında yeni fabrikamızda üretime geçeceğiz. Bangladeş hızla büyüyen bir ülke olduğundan müşterilerin yaşam tarzları da onunla birlikte değişiyor” dedi.

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