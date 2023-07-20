Koç Üniversitesi'nden dudak uçuklatan zam! Yıllık ücreti 520 bin TL oldu

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti belli oldu. Yıllık 520 bin TL isteyen Koç Üniversite'nin geçen yıl 278 bin TL istediği belirtildi.

Koç Üniversitesi'nden dudak uçuklatan zam! Yıllık ücreti 520 bin TL oldu

17 ve 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasıyla vakıf üniversitelerinin ve özel üniversitelerinin fiyatları da merak konusu oldu.

Koç Üniversitesi de 2023-2024 ücret tarifesi belli oldu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NİN YILLIK ÜCRETİ 520 BİN TL OLDU

HalkTv’de yer alan bilgilere göre; Üniversitenin sitesinde bu yıl ilk kez yerleşen öğrenciler için tıp fakültesi dışındaki programlar 520 bin lira olarak belirlendi. Bu ücret, geçen yıl 278 bindi.

Yabancı dil hazırlık programı ücretinin tüm bölümler için 520 bin lira olduğu duyuruldu.

Yarı burslu ve tam burslu öğrencilerin yerleştiği tıp fakültesinin ücreti ise 358 bin lira oldu.

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