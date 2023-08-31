Koç Üniversitesi'ne Erasmus'a gelen Fransız öğrenci şaşkına döndü

Editör: Ersoy Özdem

Fransa'dan İstanbul'a Erasmus ile gelen Léa Rodier'in Fransa ve Türkiye’deki özel okul öğrencilerini kıyaslaması sosyal medyada gündem oldu.

Léa, "Sanırım Türkiye'de bir çeşit hava atma kültürü vardı. Türkiye'de diğerlerinden çok daha zengin olan bir sınıf var ve bu durumu göstermek istiyor.” dedi.

"SANIRIM BİR ÇEŞİT HAVA ATMA KÜLTÜRÜ VAR"

Léa şunları söylüyor:

"Koç Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri ilk kez gördüğümde biraz garipsemiştim. Çünkü Fransa'da da özel bir okula gidiyordum fakat buna rağmen hepimiz günlük kıyafetler giyerdik ve toplu taşımayla okula gider gelirdik. Koç'a gittiğimde ise spor arabalarla ve lüks çantalar takan kızlarla karşılaşmıştım. Sanırım orada bir çeşit hava atma kültürü vardı.

"FRANSA'DA ÇOCUKLARIN SIRADAN BİR EĞİTİM HAYATI YAŞAMASINI İSTERSİNİZ"

Örneğin Fransa'da paranız olduğunuz zaman bu durumu saklamanız gerekir. Çok zengin olsanız bile çocuklarınıza pek de fazla para vermezsiniz. Çünkü onların sıradan bir eğitim hayatı yaşamasını istersiniz. Ama sanırım Türkiye'de diğerlerinden çok daha zengin olan bir sınıf var ve bu durumu göstermek istiyorlar, bilmiyorum."

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