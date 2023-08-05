Koca bina 3 saniyede yerle bir oldu. Patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören 12 katlı bina 130 kilo patlayıcıyla yıkıldı. Bina üç saniye içinde yerle bir oldu

KAYNAK: AA
Koca bina 3 saniyede yerle bir oldu. Patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
İlçe merkezinde üç bloktan oluşan Belman Sitesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı 130 kilogram dinamit ve 1550 kapsül yardımıyla gerçekleştirildi.

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Daireye yerleştirilen dinamitler güvenlik önlemlerinin ardından uzman ekiplerce patlatıldı.
Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Mehmet Güler, gazetecilere, uzun zamandır yurt dışı ve içinde 45 projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

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Dinamit kullanılarak gerçekleştirilen yıkımlarda betonun çok hızlı bir şekilde birbirinden ayrıştığını ve zamandan çok fazla tasarruf edildiğini anlatan Güler şunları kaydetti:

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"Burada başarılı olmamızın sebebi, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bize bilgi vermeleri ve destek olmaları. 6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'de binlerce bina yıkılmayı ve yeniden yapılmayı bekliyor. 6 aydır makinelerle yıkım konusunda hızlı bir yol alındı. Devletin aldığı kararla hızlı bir şekilde yıkımların, patlayıcı madde kullanılarak kontrollü bir şekilde yapılması istendi."

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