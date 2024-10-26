Koca şehirde 2 usta kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Sanat Sokağı'nda 45 yıldır kalaycılık yapan 63 yaşındaki Muzaffer Öztürk, kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Alüminyum ve çelik tavalar çıktıktan sonra bakıra olan ilginin azaldığına söyleyen Öztürk, "Samsun Sanat Sokağı'nda 45 yıldır kalaycılık yapıyorum. Mesleğe devam ediyorum. Kalaycılık artık tarihe karışıyor. Çelik ve alüminyum tavalar bakıra olan ilgiyi azalttı" dedi.

Muzaffer Öztürk "Teknoloji sürekli ilerlediği için bakır tavalara rağbet kalmadı. Eskiler bazen bakır kaplarını getiriyor, kalaylayarak veriyoruz. Meslekte eski tat kalmadı. İşlerimiz çok düştü. Bakır kaplarda yemeğin tadı daha güzel oluyor. Bazı insanlar bakır kapları seviyor" diye konuştu.

Samsun'da bu işi yapan 2 kişinin kaldığını, 1,5 metrekarelik dükkanında 45 yıldır mesleğini yaşatmaya çalıştığını ifade eden Öztürk, "Eskiden işler çok iyiydi. Samsun'da 30-40 tane kalaycı vardı. Artık 2 kalaycı kaldı. Ben de bırakacağım. Emekliyim, burada oyalanıyorum" şeklinde konuştu.