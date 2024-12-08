Kocaeli Amatör küme maçındaki kavga karakolda bitti

Kocaeli'de 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Kocaeli Güneşspor - İhsaniyespor mücadelesinde bir anda sinirler gerildi. Avni Kalkavan Stadı'nda kıran kırana mücadelenin yaşandığı, konuk ekibin son dakikaya kadar 1-0 önde olduğu maçta ev sahibi takım son dakikalarda skorda dengeyi sağladı. Ev sahibi ekip beraberliğin ardından liderliğini korudu, konuk ekip ise 3. sırada kaldı. Maçın ardından tansiyon bir anda yükseldi.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ, ORTALIK İYİCE KARIŞTI

Futbolcular arasında sözlü başladığı belirtilen kavgada sahanın açık kapısından içeri taraftarların da girmesiyle ortalık karıştı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olaylar güçlükle yatıştırıldı. Polis merkezine taşınan olaylarda ilk anlarda tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kulüp başkanlarının da polis merkezine gittiği ve tarafları sakinleştirmek için araya girdikleri ifade edildi.

NEBİL UZUN: GÖRÜNTÜLERİ İZLEYECEĞİZ VE GEREKENİ YAPACAĞIZ

Polis merkezinde olan Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, İHA muhabirine açıklama yaptığı açıklamada, "Maç sonu hiç istemediğimiz, sahalarda asla görmek istemediğimiz münferit bir durum yaşandı. Görüntüleri tek tek izleyeceğiz. Bizim çocuklardan da bu tür olaylara karışanlar varsa gerekeni yapacağız. Böyle şeyler görmek istemiyoruz. Kapının açık olmasından dolayı sahaya çok sivil girdi. Ondan dolayı çok kargaşa oldu ama böyle şeyleri kesinlikle onaylamıyoruz. İhsaniye camiası ve Serkan başkan sevdiğimiz camia ve isimler. Bir anlık reaksiyon oldu" dedi.