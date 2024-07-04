Kocaeli Başiskele’de erkek öğrenci yurdunda yangın paniğe yol açtı

Kaynak: İHA
Kocaeli Başiskele’de erkek öğrenci yurdunda yangın paniğe yol açtı

Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık Fatih Mahallesi’nde bulunan Özel Yuvacık Baraj Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu lojmanında çıkan yangın, büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, lojmanın çatısında başladı ve hızla yayıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, bir vatandaş yoğun dumandan etkilendi.

Olay, Kurtuluş Caddesi Subaşı Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangına müdahale etti ve alevler bir saatin sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında çatının tamamı alev alev yanarken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın detayları hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ve yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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