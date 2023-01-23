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Türkiye'nin en borçlu belediyesinden yine milyonlarca lira harcama

Türkiye'nin en borçlu belediyesi, yine yüklü bir harcamaya imza attı. Kent genelindeki parklar için toplam 23 milyon 669 bin TL’lik piknik masası ve bank satın aldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:05
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Kocaeli Belediyesi borcuna borç kattı. 23 milyon lirayı bakın neye verdiler

Türkiye'nin en borçlu belediyesinden yine milyonlarca lira harcama
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2022 yılını ülkenin en borçlu belediyesi olarak kapatan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni harcamaya imza attı. İdare, kent genelindeki parklar için toplam 23 milyon 669 bin TL’lik piknik masası ve bank satın aldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, borçlu belediyeler listesinde hemen her yıl zirvede yer alan ve fahiş harcamaları ile gündeme gelen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yüksek maliyetli yeni bir harcamaya daha imza attı. AKP’li Tahir Büyükakın başkanlığındaki belediye, kentteki parklara kurulması amacıyla milyonlarca liralık piknik masası ve bank temin etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Aralık’ta iki farklı ihale düzenledi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihalelerin konusu ise “İroko klasik bank alımı” ve “Çam piknik masası alımı” oldu.

23,6 MİLYON TL’LİK ANLAŞMA

İhalelerden ilki olan, “İroko klasik bank alımı” ihalesinin sözleşmesi 18 Ocak’ta imzalandı. Belediye ile Güneşler Park isimli şirket arasında imzalanan ihale sözleşmesinin bedeli 6 milyon 185 bin 250 TL ile ifade edildi. İhale kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarında kullanılması amacıyla 2 bin 250 adet bank alınacağı bildirildi. AKP’li belediye, çam piknik masası alınmasına yönelik ihaleyi de 18 Ocak’ta sonuçlandırdı. Bu ihalede de yine Güneşler Park isimli şirket ile anlaşıldı. Şirket ile belediye arasında imzalanan sözleşmenin bedeli kayıtlara, 17 milyon 484 bin TL olarak geçti. İhale kapsamında 4 bin adet çam piknik masası alınacağı belirtildi. Belediyenin 18 Ocak’ta sonuçlandırdığı iki ihale ile harcadığı para 23 milyon 669 bin 250 TL olarak kaydedildi.

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