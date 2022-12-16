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Kocaeli Kadırga SYDV Geçici işçi alacak

Kocaeli Kadırga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzrer geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:48
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Kocaeli Kadırga SYDV Geçici işçi alacak

Kocaeli Kadırga SYDV Geçici işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kocaeli Kadırga Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzrer geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2. Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak

3. Kandıra İlçesinde ikamet ediyor olmak.

4. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak

6. Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Erkek aday için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek aday için askerlik görevini tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Yaşlı/hasta öz bakım belgesine sahip olan adaylara tercihen öncelik verilecektir.

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