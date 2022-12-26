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Kocaeli Kiraz Deresi’ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL para cezası

Kocaeli'de yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi sonucu Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 20:26
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Kocaeli Kiraz Deresi’ni kirleten firmaya ceza yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusu

Kocaeli Kiraz Deresi’ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL para cezası
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(DHA) - Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen denetim ekipleri, bölgede incelemelerde bulunarak kirliliğin, metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandığını belirledi. Analiz sonuçlarına göre firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Analiz sonuçlarına göre firmaya adli para cezası uygulanmasının yanı sıra firma yöneticileri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Ayrıca firma yetkilileri hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu" denildi.

 

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