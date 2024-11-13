Kocaeli merkezli 4 ilde 'sahte fatura' operasyonu: 41 tutuklama

Kaynak: AA
Kocaeli merkezli 4 ilde 'sahte fatura' operasyonu: 41 tutuklama

Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basıp vergi kaybına neden olan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 57 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

kocaeli-merkezli-4-ilde-sahte-fatura-operasyonu-41-tutuklama-yenicag-1.jpg

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, diğer zanlılar 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

kocaeli-merkezli-4-ilde-sahte-fatura-operasyonu-41-tutuklama-yenicag-2.jpg

Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basıp vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 57 zanlı yakalanmıştı.

kocaeli-merkezli-4-ilde-sahte-fatura-operasyonu-41-tutuklama-yenicag-3.jpg

Ekiplerin 3 adreste yaptığı aramada fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ile alıcı listeleri bulunmuş, ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edilmişti.

kocaeli-merkezli-4-ilde-sahte-fatura-operasyonu-41-tutuklama-yenicag-4.jpg

Son Haberler
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi