Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu! 47 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu! 47 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda 47 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 15 ilde internete verdikleri ilanlar üzerinden alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli ve kapora alarak 4 milyon liraya yakın dolandırdıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, zanlıların internette oluşturdukları ilanları arayarak alışveriş yapmak isteyenleri ürün bedeli veya kapora almak suretiyle 4 milyona liraya yakın dolandırdıklarını belirledi.

Ekiplerce Kocaeli merkezli Adana, İstanbul, Osmaniye, Antalya, İzmir, Iğdır, Van, Manisa, Isparta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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