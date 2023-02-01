Maaşını alamayan işçiler şehir hastanesi inşaatında greve çıktı

Gama Holding ve Türkerler Holding’in yap-işlet-devret modeli ile inşa ettiği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler, yine maaşlarını alamıyor.

Temeli 2015 yılında atılan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin inşaatında alt müteahhit olarak faaliyet gösteren Algoritma Emu Elektromekanik firmasına bağlı olarak çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları için yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

“EV SAHİBİ KAPIMIZA DAYANDI"

350 milyon euro yatırımla yapılan ve 2019 yılında da 100’e yakın taşeron işçinin maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bıraktığı hastane şantiyesinde işçiler, duvarlara “Hep kahır” yazdı.

Taşeron işçilerden biri, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesindeyiz. 2-3 aydır maaşlarımızı alamıyoruz, çok mağdur olduk. Ev kiralarımız, faturalarımız geldi.

Ev sahibi ile kötü olduk. Ev sahibi kapımıza dayandı, ‘Çıkın’ diyor. Perişan olduk, sigara alacak paramız yok. Değerli büyüklerimizden yardım bekliyoruz.

Artık burada çalışmak istemiyoruz, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikamızın (İYİ-SEN) önderliğinde bütün haklarımızı talep ediyoruz.”

Başka bir işçi ise şöyle konuştu:

“Kocaeli Şehir Hastanesi’nde, Algoritma Emu’ya bağlı çalışan işçileriz. İki aydan beri verilen sözler tutulmuyor. Haklarımızı alamıyoruz, bu yüzden çok mağduruz.

Kredilerimiz, faturalarımız, doğal gaz, bütün bunlarda mağduruz. İYİ SEN önderliğinde haklarımızın talebinde bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Umarım bir an önce herkes hakkını alır.”

“İNŞAAT İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR"

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işçilerin greve çıktığını belirterek şunları kaydetti:

“Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde grevdeyiz. Yüklenici Gama-Türkerler, taşeron Emu Elektromatik bünyesinde çalışan üyelerimiz, aralık ayından kalan ücretleri ödenmediği için bugünden itibaren greve başlıyor. Ücret haktır, gasp edilemez. İnşaat işçisi köle değildir.” (ANKA)