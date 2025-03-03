Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza: Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

Kaza, TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Acısu mevkisinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. A.N.A.'nın kontrolünü kaybettiği 34 BDT 649 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden E.A. idaresindeki 16 AJG 211 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.N.A. yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.