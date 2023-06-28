Kocaeli Üniversitesi'nde kopya skandalı

Evrensel'in haberine göre, KOÜ Hukuk Fakültesi’nde online olarak gerçekleştirilen yıl sonu sınavlarında bazı öğrencilerin toplu olarak kopya çektiğine dair şikayeti gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu, 3-4 Temmuz tarihlerinde sınavların yeniden yapılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Keskin ile görüştüğünü iddia eden bir öğrencinin paylaştığına göre ise, iptal kararının sadece dekanlığın değil bütün hocaların ortak kararı olarak alındığı belirtilirken, kopyaların tekrarlanması halinde daha sert tepki koyulacağı belirtildi.