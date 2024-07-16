Kocaeli yılın ilk yarısını yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracatla tamamladı

Kocaeli'nden 10 milyarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Kocaeli ihracat açıklaması...İstanbul'dan sonra ihracatta İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Koceli'den ilk altı ayda 9 Milyar 919 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat şehri Kocaeli'nin ihracatının yüzde 73'üne karşılık gelen 7 milyar 262 milyon dolarlık kısmını iki önemli sektör gerçekleştirdi. O iki sektör de otomotiv ve kimya oldu.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi dev otomotiv şirketlerinin bulunduğu kentte, otomotiv ihracatı 4 Milyar 269 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kimya sektörünün ihracat performans artışı bir önceki yıla göre yüzde 55 yükseliş gösterdi. Kimya sektörünün toplam ihracat rakamı 2 milyar 992 milyon 784 bin dolarla ikinci oldu.

Demir ve demir dışı metal sektörü 584 milyon 885 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörü 571 milyon 575 bin dolarla çelik izledi. 456 milyon 158 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

176 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

İzmit Körfezi çevresinde kurulu 35 liman tesisinden ilk altı aylık dönemde 176 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı. İngiltere'ye 1 Milyar 88 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Slovenya'ya yapılan ihracat yüzde 12 artış gösterdi ve 738 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İtalya 702 milyon 496 bin dolarla üçüncü olurken, bu ülkeyi 649 milyon 829 bin dolarla ABD, 599 milyon 872 bin dolarla Fransa izledi.