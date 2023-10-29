Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Tavşanlı Mahallesi mevkisi karayolu bağlantı kavşağı İstanbul istikametinde Kadri Y. yönetimindeki saman yüklü TIR ile Süleyman A. idaresindeki plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpışarak devrildi.

Devrilen araçlarda, TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına gelmesinin ardından 1 kamyon,1 hafif ticari araç,1 cip ile 4 otomobilin karıştığı başka bir kaza meydana geldi.

Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Tolga K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde trafik alternatif yollara verildi.

Öne Çıkanlar
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Cumhuriyet’in 100. yılında Uşak’ta binlerce kişi zeybek oynadı Gündem
Cumhuriyet’in 100. yılında Uşak’ta binlerce kişi zeybek oynadı
Atatürk hangi takımı tutardı? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Atatürk hangi takımı tutardı? Gürel Yurttaş yazdı
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yaşam
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Friends dizisi ile hafızalara kazınmıştı Dünya
Dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Friends dizisi ile hafızalara kazınmıştı
Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin' Spor
Erman Toroğlu açıkladı. G.Saray'ın Rize'deki golünde faul var mı? 'Dayak yersin'
Fenerbahçe Pendikspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11'de sürpriz Spor
Fenerbahçe Pendikspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11'de sürpriz