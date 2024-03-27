Kocaeli'de annesinin gözü önünde ağabeyini öldürdü

Kaynak: İHA
Kocaeli'de annesinin gözü önünde ağabeyini öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, abisini boğazından bıçakla keserek öldürdü. Zanlı, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya döndü.

Olay, Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mert P., abisi Murat P.'nin boğazını bıçakla kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı.

45 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Murat P., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ancak Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde ve sokakta incelemede bulunan olay yeri inceleme ekipleri, gözaltına alınan Mert P.'yi karakola götürdü.

Murat P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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