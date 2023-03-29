Baca yangını korkuttu

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın bacasında çıkan ve panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarında bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.