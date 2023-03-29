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Baca yangını korkuttu

Kocaeli'de bulunan bir binanın, bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bacada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:20
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Kocaeli'de baca yangını

Baca yangını korkuttu
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın bacasında çıkan ve panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarında bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bacada çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

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