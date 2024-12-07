Kocaeli'de balık taşıyan araç cayır cayır yandı sürücü son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de balık taşıyan araç cayır cayır yandı sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki balık yüklü araç alev topuna döndü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D130 İzmit istikameti Ereğli merkez durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halden toplu balık alan restoran sahibi, 34 SJ 7133 plakalı panelvan aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç bir anda alev alırken, sürücü hemen dışarı çıktı.

Durumu gören vatandaşlar, hortum ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla da yangın söndürüldü.

Balık dolu panelvan hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de balık taşıyan araç cayır cayır yandı, sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli'de balık taşıyan araç cayır cayır yandı, sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli'de balık taşıyan araç cayır cayır yandı, sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli'de balık taşıyan araç cayır cayır yandı, sürücü son anda kurtuldu

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