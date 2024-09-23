Kocaeli'de belediye otobüsündeki facia bakın nasıl önlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsü bariyerlere çarptı. Neyse ki, araçta yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 41 BR 394 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve araçta yolcu bulunmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.