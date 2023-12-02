Kocaeli’de bir aylık uyuşturucu operasyonları bilançosu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen 533 uygulama ve operasyonda 678 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 607'si serbest bırakılırken, 182'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i gözaltına alındı, 49'u tutuklandı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 10 captagon, 4 kilo 736 gram esrar, 6 kilo 309 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 968 gram metamfetamin, 54 gram skunk, 25 gram eroin, 29 gr kokain, 37 ecstasy, 508 sentetik ecza hap, 20 bin 220 TL , 15 fişek, 7 terazi, 1 kök kenevir ele geçirildi.