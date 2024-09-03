Kocaeli'de canlı bomba mesajıyla bir kenti ayağa kaldırmışlardı. Tutuklandılar

Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 Ağustos'ta saat 16.20 sularında, Kocaeli'deki resmi ve özel toplu taşıma araçlarının ekranlarına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı iletildi.

Mesajı gören otobüs şoförleri, araçları durdurarak yolcuları tahliye etti ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda mesajın sahte bir ihbar olduğu belirlendi ve herhangi bir tehlike ortaya çıkmadı.

Kocaeli'de toplu taşımaya "Canlı bomba" uyarısı. Kriz masası kuruldu

Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan bir kriz masası kuruldu.

Siber saldırı ihtimali üzerinde durularak, konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen soruşturmada, kimlikleri belirlenen iki şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. tutuklandı, M.K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.