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Çardağın çatısı öldürüyordu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bahçesinden odun aldığı sırada üzerine çardağın çatısı yıkılan adam yaralandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:19
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Kocaeli'de çardağın çatısı öldürüyordu

Çardağın çatısı öldürüyordu
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İHA'nın haberine göre, olay, Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. İsmail B. (78) isimli yaşlı adam, evinin bahçesinde bulunan üzeri kiremit kaplı çardağın altından tahta almaya çalıştığı sırada çardağın çatısı üzerine yıkıldı. 

İsmail B., çatının altından vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansa alarak tedavisini olay yerinde yaptı.

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