Çardağın çatısı öldürüyordu

İHA'nın haberine göre, olay, Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. İsmail B. (78) isimli yaşlı adam, evinin bahçesinde bulunan üzeri kiremit kaplı çardağın altından tahta almaya çalıştığı sırada çardağın çatısı üzerine yıkıldı.

İsmail B., çatının altından vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansa alarak tedavisini olay yerinde yaptı.