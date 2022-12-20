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Dev platform tünele sıkıştı

Kocaeli'ndeki Derince Tüneli'nin girişinde TIR'ın taşıdığı platformun tünele sıkışması sebebiyle D-100 Ankara istikameti saatlerce trafiğe kapandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:12
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Kocaeli'de dev platform tünele sıkıştı

Dev platform tünele sıkıştı
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İHA'nın haberine göre, olay, Derince ilçesi Derince Tüneli D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. 34 EE 9697 ve 34 RCU 41 plakalı Volvo marka iki TIR, Dilovası’ndan aldıkları metal platformları Derince Limanı'na götürmek üzere yola çıktı. Derince Tüneli’nin girişinde 34 EE 9697 plakalı TIR'ın taşıdığı platform tünelin üst kısmına sıkıştı.

Yaşanan durum bir anda trafiği durma noktasına getirdi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, D-100 Ankara istikametini trafiğe kapatarak güzergahı kullanacak olan tüm sürücüleri yan yollara yönlendirdi. Yapılan uzun çalışmaların ardından sıkışan platform oksijen tüpüyle kesildi.

Bir yandan da TIR'ın lastikleri indirildi. TIR'ın tünelden geçirilip kaldırılmasının ardından Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı. Saatlerdir işe gitmek için trafikte olduğunu söyleyen Ferhat Duman, "2-3 saattir trafikteyiz. İşe gidecektik, gidemedik. Geri döndük. Köprüye TIR sıkıştığı için bizi yan yola verdiler. Mahalleler de bile trafik sıkışık olduğu için mecbur geri dönüyoruz" dedi.

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