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Devrilen tır nedeniyle kapanan D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde taş yüklü tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:11
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Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Devrilen tır nedeniyle kapanan D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma açıldı
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Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden A.S. idaresindeki 06 BUB 061 plakalı taş yüklü tır, Hereke mevkisinde virajı dönerken sol tarafa doğru devrildi.

Kazada sürücü A.S. hafif şekilde yaralandı, tırdaki taşlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı tır sürücüsü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönüne giden sürücüler, polis ekiplerince Hereke kavşağından Anadolu Otoyolu'na ve diğer alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kazanın gerçekleştiği noktayla Hereke kavşağı arasında kalan sürücüler ise trafik ekiplerinin kontrolünde geri manevra yaparak yolun bu kısmını boşalttı.

Devrilen tır vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yola saçılan taşların kara yolları ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak verilmeye başladı.

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