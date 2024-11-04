Kocaeli’de direğe çarpan jandarma aracı takla attı: 2 jandarma yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli’de direğe çarpan jandarma aracı takla attı: 2 jandarma yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aydınlatma direğine çarpan jandarma trafik aracı, yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi Profesör Bakı Komşuoğlu Bulvarı'nda seyir halinde olan jandarma trafik aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan araç takla attı. Kazada 2 jandarma personeli yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

kocaelide-direge-carpan-jandarma-araci-takla-atti-2-jandarma-yarali-yenicag-6.jpg

kocaelide-direge-carpan-jandarma-araci-takla-atti-2-jandarma-yarali-yenicag-5.jpg

kocaelide-direge-carpan-jandarma-araci-takla-atti-2-jandarma-yarali-yenicag-4.jpg

kocaelide-direge-carpan-jandarma-araci-takla-atti-2-jandarma-yarali-yenicag-3.jpg

kocaelide-direge-carpan-jandarma-araci-takla-atti-2-jandarma-yarali-yenicag-2.jpg

kocaelide-direge-carpan-jandarma-araci-takla-atti-2-jandarma-yarali-yenicag-1.jpg

Son Haberler
15 milyonluk vurgun! 300 kişinin tatil hayali kabusa döndü
15 milyonluk vurgun! 300 kişinin tatil hayali kabusa döndü
Yunanistan'da deprem (4 Kasım 2024)
Yunanistan'da deprem
Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu
Kocaeli’de direğe çarpan jandarma aracı takla attı: 2 jandarma yaralı
Direğe çarpan jandarma aracı takla attı: Yaralılar var