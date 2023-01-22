22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 21:58
Takip Et

Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
+
Aa
-

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
3
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
5
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
7
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.