Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 12.00 sırlarında Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Sipahiler Mahallesi Demirciler Köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Yakınlarının olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 8 çocuk babası Yaşlı adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.