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Evine dönen adam gözlerine inanamadı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşlı adamın tek başına yaşadığı müstakil ev, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşlı adamın yangından kısa süre önce alışverişe çıktığı öğrenildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:46
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Kocaeli'de evine dönen adam gözlerine inanamadı

Evine dönen adam gözlerine inanamadı
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İHA'nın haberine göre, yangın, Piri Reis Mahallesi Filingir Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Tek başına yaşayan yaşlı adam, alışveriş yapmak için evinden ayrıldıktan sonra yangın çıktı. 

Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. 

Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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