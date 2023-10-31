Kocaeli'de fabrikada yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada sebebi henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güney Mahallesinde bulunan bir fabrikada 15.50 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.