Kocaeli'de fabrikada yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Kocaeli'de fabrikada yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada sebebi henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güney Mahallesinde bulunan bir fabrikada 15.50 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

tttt.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şili açıklarında şiddetli deprem Dünya
Şili açıklarında şiddetli deprem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması Gündem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti Gündem
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular Gündem
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor Sağlık
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor