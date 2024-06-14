Kocaeli'de feci kaza. 3 kişi can verdi

Kocaeli'de meydana gelen feci kaza gece 01.00 sıralarında Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı araç, Darıca Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan aracı gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine kazayı bildirdi. Vatandaşların ihbar ıüzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen otomobildeki Ö.B. ve S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan H.K. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.A. ve Ö.B.'nin cenazeleri Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.