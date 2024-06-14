Kocaeli'de feci kaza. 3 kişi can verdi

Kaynak: İHA
Kocaeli'de feci kaza. 3 kişi can verdi

Çayırova'da bir aracın bariyerlere çarpıp ardından takla atması sonucunda araç içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de meydana gelen feci kaza gece 01.00 sıralarında Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı araç, Darıca Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan aracı gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine kazayı bildirdi. Vatandaşların ihbar ıüzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen otomobildeki Ö.B. ve S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan H.K. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.A. ve Ö.B.'nin cenazeleri Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw227264-01.jpg

aw227264-02.jpg

aw227264-03.jpg

aw227264-04.jpg

Son Haberler
TV Yayın akışı 14 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 14 Haziran Cuma. Hangi kanalda ne var?
Flaş… Flaş… Meteorolojiden 13 ile fırtına uyarısı Yaşam
Flaş… Flaş… Meteorolojiden 13 ile fırtına uyarısı
Bayram öncesi artırıldı Gündem
Bayram öncesi artırıldı
Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon. 38 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon. 38 kişi yakalandı
Süleyman Soylu Devlet Bahçeli’ye desteğe koştu! Cumhur İttifakı karıştı Gündem
Süleyman Soylu Devlet Bahçeli’ye desteğe koştu! Cumhur İttifakı karıştı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası