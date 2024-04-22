Kocaeli’de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı…

Kaynak: DHA
Kocaeli’de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı…
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Onur Kaya, hayatını kaybetti.

Feci kaza, saat 16.30 civarında, D-100 karayolu üzerindeki İzmit ilçesi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Onur Kaya’nın kontrolünden çıkan ve 61 AAJ 582 plakalı otomobil, İstanbul yönüne doğru ilerlerken bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ekipler, Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, aracın ön kısmından girip arka koltuğa kadar uzanan bariyeri keserek, Kaya’nın cenazesini çıkardı.

Kaya’nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna taşındı. Bu kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

feci-kaza-bariyerlere-ok-gibi-saplandi-yenicag-1.jpg

feci-kaza-bariyerlere-ok-gibi-saplandi-yenicag-2.jpg

feci-kaza-bariyerlere-ok-gibi-saplandi-yenicag-3.jpg

feci-kaza-bariyerlere-ok-gibi-saplandi-yenicag-4.jpg

feci-kaza-bariyerlere-ok-gibi-saplandi-yenicag-5.jpg

feci-kaza-bariyerlere-ok-gibi-saplandi-yenicag-6.jpg

İlgili Haberler
Sigorta sektöründe satışı artıracak detaylara odaklanmak başarıyı beraberinde getiriyor
Sigorta sektöründe satışı artıracak detaylara odaklanmak başarıyı beraberinde getiriyor
Ticari araç seçim otobüsüne ok gibi saplandı: 1 ölü
Ticari araç seçim otobüsüne ok gibi saplandı: 1 ölü
Pendik’te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Pendik’te otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Motosiklet, pikaba ok gibi saplandı
Motosiklet, pikaba ok gibi saplandı
Tokat'ta otomobil TIR’a ok gibi saplandı
Tokat'ta otomobil TIR’a ok gibi saplandı
Kamu spotu gibi motosiklet kazası. Tıra ok gibi saplandı
Otomobil demir korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
Otomobil demir korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
Son Haberler
'Suriyeli bacılarımıza yardım' diye topladıkları paralarla IŞİD hücresi fonlamışlar Gündem
'Suriyeli bacılarımıza yardım' diye topladıkları paralarla IŞİD hücresi fonlamışlar
Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı Yerel Haberler
Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı
Şanlıurfa'da skandal. Yarış iptal edildi nedeni herkesi şok etti Spor
Şanlıurfa'da skandal. Yarış iptal edildi nedeni herkesi şok etti
İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi? Dünya
İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi?
Arda Güler mangal partisi verdi. Takım arkadaşlarına halay çektirdi Spor
Arda Güler mangal partisi verdi. Takım arkadaşlarına halay çektirdi
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi Gündem
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi
THY'de dehşet maaşlar ortaya çıktı. Genel müdür 1.400.000 lira alıyormuş Gündem
THY'de dehşet maaşlar ortaya çıktı. Genel müdür 1.400.000 lira alıyormuş