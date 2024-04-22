Kocaeli’de feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı…

Feci kaza, saat 16.30 civarında, D-100 karayolu üzerindeki İzmit ilçesi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Onur Kaya’nın kontrolünden çıkan ve 61 AAJ 582 plakalı otomobil, İstanbul yönüne doğru ilerlerken bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ekipler, Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, aracın ön kısmından girip arka koltuğa kadar uzanan bariyeri keserek, Kaya’nın cenazesini çıkardı.

Kaya’nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna taşındı. Bu kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.