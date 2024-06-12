Kocaeli'de intihar gibi kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de intihar gibi kaza

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan olayda bir sürücünün dönülmez kavşakta U dönüşü yapması kazaya sebep oldu.

Trafik kameralarına yansıyan görüntülerde, yoğunluk olan D-100 karayolunda sürücünün aniden dönülmez kavşağa girdiği görülüyor. Bu duruma hazırlıksız yakalanan diğer sürücüler frene basmak zorunda kalırken, kontrolden çıkan araçlar birbirine çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmadığı bildirilirken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Olay, trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dönülmez kavşaklarda U dönüşü yapmak son derece tehlikelidir ve kazalara yol açabilir.

Sürücülerin trafik kurallarına uyarak dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaları hayati önem taşımakta.

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