﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.
Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 650 liraya el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli N.S'yi gözaltına aldı.
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