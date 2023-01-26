26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:59
Takip Et

Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası

Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı, kumardan elde edildiği değerlendirilen 650 liraya el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli N.S'yi gözaltına aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
2
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
3
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
4
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
5
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
6
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
7
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
﻿Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye para cezası
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
﻿Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
﻿Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
﻿Kocası tarafından canice öldürülen kadın toprağa verildi
﻿İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
﻿İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
﻿İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.