Kocaeli'de kar küreme ekiplerine baklava ikramı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de kar küreme ekiplerine baklava ikramı

Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları hız kesmiyor. Çalışmalara devam eden ekiplere muhtar tarafından baklava ikram edildi.

Kocaeli Körfez ilçesindeki en yüksek noktalardan biri olan 500 rakımlı İlimtepe Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolları temizleyen Körfez Belediyesi Fen İşleri ekiplerine, mahalle muhtarı Kazım Elmas tarafından baklava ikram edildi.

Ekiplere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Elmas, "Körfez Belediyesi yıllardır kar temizleme konusunda çok başarılı. Şu ana kadar hiçbir yolumuz kapalı kalmadı. 24 saat boyunca hem ana yollarımız hem de ara sokaklarımız açık tutuluyor, herhangi bir mağduriyet yaşanmıyor" dedi.

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