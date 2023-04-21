Kocaeli'de kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bayramlaşmaya giden bir ailenin içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'de kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Samsun Mahallesi mevkinde meydana geldi.

Bayram ziyaretine giden Faik Ünsal (38) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, araçta bulunan 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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