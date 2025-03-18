Kocaeli'de korkunç kaza! 10 metreden dereye uçtu: 28 yaşındaki sürücü boğularak öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'de korkunç kaza! 10 metreden dereye uçtu: 28 yaşındaki sürücü boğularak öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Yıldırım (28) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden dereye uçtu.

BOĞULARAK CAN VERDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldırım, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eray Yıldırım'ın boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yıldırım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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