Kocaeli'de limana yanaşan gemi kıyıya çarptı. 3 vinç devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı.

Çarpışma üzerine vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme başlattı. Kaza esnasında çevrede çalışanların ve vinçlerde operatörlerin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Dehşet anları anbean çalışanların telefon kamerasına yansıdı. Geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku ile bağırmaları anbean kameraya yansıdı.