Kocaeli'de magandalar işinden evine giden adamı vurdu

Olay, Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde, saat 00.00 civarında gerçekleşti.

İddiaya göre, hareket halindeki bir motosikletten etrafa rastgele dört el ateş açıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada işten evine dönmekte olan bir kişiye isabet etti.

Yaralanan şahıs, olay yerinden kaçarak Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi’ne sığındı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark edip hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyet birimleri, saldırının faili ya da faillerini tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak soruşturma başlattı.