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Yol ayrımında bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Kocaeli’de otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
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Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Yol ayrımında bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk toplam 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Derince ilçesi 60 Evler mevki D-100 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 BLZ 825 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpma neticesinde otomobil kullanılmaz hale gelirken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda güvenliği sağlamak için yan yol girişini bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazalı aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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